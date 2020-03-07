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Gazeteciler de Rum Polisinin biber gazı sıkmasından etkilendi

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Gazeteciler de Rum Polisinin biber gazı sıkmasından etkilendi
Gazeteciler de Rum Polisinin biber gazı sıkmasından etkilendi

Kıbrıslı Türk ve Rumların, Rum Yönetimi'nin 4 sınır kapısını koronavirüs gerekçesiyle kapatmasını protesto etmek için gerçekleştirdiği eylemde arbede çıktı. Rum asker ve polisin, Türk ve Rum eylemcilere biber gazı sıkması üzerine birçok eylemci ve gazeteci yaralandı. Bölgeye ambulans gönderildiği, eylemin ve gerginliğin de devam ettiği kaydedildi.

Bu arada arbedenin merkezinde fotoğraf çekmeye çalışan TAK fotomuhabiri Erol Uysal da biber gazına maruz kalarak ciddi şekilde etkilendi.

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