  • BIST 9946.43
  • Altın 2957.343
  • Dolar 34.7292
  • Euro 36.6311
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Gazeteciler Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Sahip Çıkmak için Yeniden Mahkemede Buluşuyor!

» »
Ali Kişmir davası, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından ülkemizde kritik bir dönemeçtir.
Gazeteciler Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Sahip Çıkmak için Yeniden Mahkemede Buluşuyor!

Ali Kişmir davası, düşünce ve ifade özgürlüğü açısından ülkemizde kritik bir dönemeçtir.

10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Basın-Sen Başkanı Gazeteci Ali Kişmir, yalnızca gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirmiş; halkın haber alma hakkını savunarak fikirlerini ifade etmiştir.

 

Yargı sürecinde, suçlamaların dayandırıldığı yasal zeminin muğlaklığı ve sürecin keyfiliği, modern hukukun evrensel prensipleriyle bağdaşmamaktadır.

 

Gazeteciler susturulmaya çalışıldığında, toplumun sesi de kısılmış olur. Bu durum, ifade özgürlüğünü ve basının bağımsızlığını tehdit ederken, Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarına da zarar vermektedir.

 

Bu önemli davada yeni tanıkların dinleneceği duruşma, yarın (6 Aralık) saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleşecektir.

 

Halkın haber alma hakkını, ifade özgürlüğünü ve adaleti savunmak için tüm yurttaşları yarın mahkeme salonuna davet ediyoruz.

 

Gelin, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkalım!

 

Saygılarımızla

Basın Emekçileri Sendikası

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karşıyaka’da Evde, Bafra’da Otelde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi05 Aralık 2024 Perşembe 12:48
  • KKTC’de İkamet İzin Kontrolü: 7 Kişi Tutuklandı05 Aralık 2024 Perşembe 12:39
  • Girne-Lefkoşa ve Gönyeli’de Trafik Kazaları: Alkollü Sürüş ve Dikkatsizlik Etkili Oldu05 Aralık 2024 Perşembe 12:33
  • Kaybolan 29,000 TL’yi Buldu, Çaldığı Tespit Edildi05 Aralık 2024 Perşembe 12:24
  • Yerde bulduğu 29 bin TL’yi çaldı05 Aralık 2024 Perşembe 12:15
  • Döviz güne nasıl başladı?05 Aralık 2024 Perşembe 11:21
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak05 Aralık 2024 Perşembe 10:12
  • Bugün ve yarın yağmur bekleniyor05 Aralık 2024 Perşembe 10:10
  • Yılmaz: Uluslararası toplum KKTC’yi artık tanımalı04 Aralık 2024 Çarşamba 16:17
  • Üstel'den Ankara'da proje ve erken seçim yok vurgusu04 Aralık 2024 Çarşamba 16:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti