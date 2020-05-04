Gazeteciler #HaberinOlmaz dedi, gündem oldu

Türkiye Gazeteciler Sendikası, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde başlattığı kampanya ile gazetecilerin topluma ve demokrasiye yaptığı katkının altını çiziyor. #HaberinOlmaz etiketiyle yürütülen kampanyanın mesajı net: “İyi gazetecilik tüm toplumun çıkarınadır. Ve özgür basın herkes içindir!”

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Dünya Basın Özgürlüğü Günü için hazırladığı kampanyada son yıllarda Türkiye’nin gündemini belirleyen ve toplumu derinden etkileyen haberlere odaklanıyor.

HAREKETE GEÇİREN HABERLER

Kampanyayla; ekmek katkı maddesinde GDO çıkması, Dilovası’ndaki kanser vakalarında artış, vakıf yurtlarında çocuk istismarı gibi büyük yankı uyandıran ve yetkililerin harekete geçmesini sağlayan haberlerin tüm toplumun yararına olduğu vurgulanıyor.

Aynı gün 2019-2020 Basın Özgürlüğü Raporu‘nu da yayımlayan TGS, medya özgürlüğüne yönelik ihlallere dikkat çekiyor. Ekleriyle beraber 150 sayfayı bulan raporda gazetecilere yönelik gözaltı, tutuklama, hapis, fiziki saldırı ve sansürün boyutları gözler önüne seriliyor.

‘ÖZGÜR BASIN HERKESE LÂZIM!’

Kampanyayı anlatan TGS yöneticisi Mustafa Kuleli, siyasi iktidarın gazetecileri düşman gibi gösterdiğini, hâlbuki toplumun çıkarını korumak için görev yaptıklarını söylüyor: “Gazeteciler işini yapamazsa haberimiz olmaz. Haberimiz olmazsa GDO’lu ekmek yeriz, çocuklara tecavüz edilir, kanser oluruz, kadın cinayetleri aydınlatılmaz, doğamız mahvedilir. Ancak medya özgür olursa toplumun gerçeklerden haberi olur ve bu herkesin yararınadır. Bu kampanyayla basın özgürlüğünün gazeteciler için bir ayrıcalık değil, halkın haber alma hakkı olduğunu vurguluyoruz.”

Haberciler olmazsa toplumun nasıl etkileneceğini göstermek istediklerini belirten Kuleli, “Sağlık gibi, eğitim gibi, çevre ve ekonomi gibi herkesin hayatını etkileyen alanlardan pek çok olay haberciler sayesinde görünür oluyor. Böylece toplum da söz söyleme, itiraz etme imkânı buluyor. Tam da bu nedenle özgür basın herkes için. Özgür basın herkese lazım” diyor.

HABERCİ ÖZGÜRSE HABERİN OLUR!

TGS’nin #HaberinOlmaz kampanyasını tasarlayan sosyal fayda iletişimi ajansı Myra’dan Damla Özlüer ise şunları söylüyor:

“Her iletişim kampanyasının çekirdeği, hedef kitlenize ne vaat ettiğiniz üzerine kurulur. Hedef kitle her zaman şu soruyu soracaktır: ‘İyi güzel de bunun bana faydası ne?’ TGS’nin kampanyası, geleneksel reklam kampanyalarından farklı olarak çerçevesi çizilmiş, kısıtlı bir kitleyi değil tüm toplumu hedefliyor. Ancak vaadi bu kadar geniş bir kitleye ulaşabilecek güçte: Haberci yoksa haberin olmaz! Hangi mahallede yaşarsan yaşa, hangi siyasete yakın olursan ol, haber almaya ihtiyacın var. Ve bu ihtiyacı ancak basın özgürse karşılayabilirsin. Sadece şu veya bu gazeteciye değil, farklı kaynaklara, çeşitliliğe, habercilerin özgür olmasına ihtiyacın var. Çünkü, ancak haberci özgürse haberin olur!”