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"Gazeteciler hedef alınarak şahitler ortadan kaldırılıyor"

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2018 yılında dünya genelinde öldürülen medya çalışanı sayısının 94 olduğunu açıklayan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun başkanı Leruth, "bu cinayetlerle toplumun bilgi edinmesinin engellendiğine" dikkat çekti.
"Gazeteciler hedef alınarak şahitler ortadan kaldırılıyor"

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), 2018 yılında dünya genelinde öldürülen gazeteci ve medya çalışanı sayısının 94 olduğunu açıkladı.

IFJ, söz konusu kişilerden 84'ünün gazeteci, kameraman ve teknisyen olduğunu belirtti. Kuruluş, diğer 10 kurbanın ise medyada şoför ya da koruma görevlisi olarak çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Söz konusu medya çalışanlarının suikast, bombalı saldırı ya da çapraz ateş sonucunda öldüğü belirtildi.

2018'de en fazla gazetecinin öldürüldüğü ülke Afganistan oldu. Afganistan'da bu yıl 16 medya çalışanı öldürüldü. Organize suç örgütlerinin sık sık gazetecileri hedef aldığı Meksika'da ise 2018'de 11 medya çalışanı öldürüldü.

IFJ, Yemen'de dokuz, Suriye'de sekiz, Hindistan'da yedi, Somali'de ise altı medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. ABD ve Pakistan'da da beşer gazeteci öldürüldü.

1990 yılından bu yana her sene öldürülen gazeteci sayısını açıklayan IFJ, 2017'de 82 medya çalışanının öldürüldüğünü duyurmuştu.

IFJ Başkanı Philippe Leruth, gazetecilerin öldürülmesi sonucunda, bu cinayetlerin işlendiği ülkelerde toplumun bilgi edinmesinin ve gerçeklerin ortaya çıkmasının engellendiğini söyledi.

"Otosansür de artıyor"

Associated Press'e konuşan Leruth, "Gazeteciler hedef alınarak şahitler ortadan kaldırılıyor" ifadesini kullandı. IFJ Başkanı, "Bir ülkede gazeteciler öldürüldüğünde, otosansürün de arttığını görüyorsunuz" diye ekledi.

IFJ, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından medya mensuplarının korunması ve güvenliğinin sağlanması konusunda bir uluslararası sözleşme kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde bir girişimde bulunmuştu.

Geçen Ekim ayında New York'taki BM temsilciliklerine bu yöndeki talebini sunan kuruluşun başkanı Leruth, söz konusu sözleşmenin, dünya genelinde gazetecilere karşı işlenen ancak cezasız kalan suçlara karşı verilecek "somut bir cevap" olacağını söyledi.

"10 cinayetten dokuzu cezasız kaldı"

Leruth, "Cemal Kaşıkçı çok iyi tanınan bir figür. Ama bildiğiniz üzere en şoke edici istatistik şu: Dünyadaki 10 gazeteci cinayetinden dokuzu cezasız kaldı" diye konuştu.

1926 yılında kurulan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun 140'tan fazla ülkede 187 sendika ve dernekten yaklaşık 600 bin üyesi bulunuyor.

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