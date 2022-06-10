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Gazeteciler pazartesi “Özgürlük için 24 saat” eylemi yapacak

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Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” eylemlerinin ikinci gününde Gönyeli Çemberi ile Hamitköy trafik ışıklarında pankart açıldı
Gazeteciler pazartesi “Özgürlük için 24 saat” eylemi yapacak

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin ifade özgürlüğüne darbe vuracak yasa tasarılarına karşı “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” sloganıyla başlattığı mücadele çerçevesinde pazartesi sabahı Meclis önünde “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi yapılacak.

 

Birliğin önceki akşam sosyal medyadan başlattığı “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” kampanyası çerçevesinde dün Başbakanlık ışıklarında pankart açılmasının ardından bugün de hem Gönyeli Çemberinde hem de Hamitköy’deki trafik ışıklarında pankart açıldı.

 

Trafikteki sürücülerin kornalarla destek belirttiği eylemdeki pankartlarda da “Özgürlük Senden Büyük #Dokunma” ifadeleri yer aldı.

 

Ceza, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında yapılmak istenen değişikliklere karşı mücadelesini sürdüren Gazeteciler Birliği, pazartesi günü Meclis önünde eyleme hazırlanıyor.

 

“Özgürlük İçin 24 Saat” adıyla yapılacak eylem saat 10.00’da başlayacak.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan tüm dernek, kurum, siyasi parti ve bireyleri Meclis önündeki eyleme destek vermeye çağırdı.

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