  • BIST 1.455,420
  • Altın 545,69
  • Dolar 9.535
  • Euro 11.09
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Gazeteciler Sertifikalarını Aldı

» »
Daha Etkin Habercilik Eğitimlerini Tamamlayan Gazeteciler Sertifikalarını Aldı
Gazeteciler Sertifikalarını Aldı

Daha Etkin Habercilik Eğitimlerini Tamamlayan Gazeteciler Sertifikalarını Aldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin Avrupa Birliği desteğiyle sürdürdüğü “Mümkün” projesi çerçevesinde “AB ve BM Müzakere Konularında Daha Etkin Habercilik” konulu eğitimlerini tamamlayan gazetecilere sertifikaları, birlik lokalinde düzenlenen törenle verildi.

Uluslararası ilişkiler uzmanı, eski Cumhurbaşkanlığı Müzakerecisi ve eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Erhan Erçin tarafından verilen Avrupa Birliği ve BM konularının ağırlıklı olarak işlendiği eğitimler, pandemi nedeniyle Zoom platformu üzerinden verilmişti.

Eğitime katılan gazeteciler için düzenlenen sertifika töreninde, KTGB Başkanı Emin Akkor ile eğitimleri veren Erhan Erçin konuşma yaptı.

Sertifika törenine Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Programı Yöneticisi Emilie Crozet, İsveç Dışişleri Bakanlığı BM Politika, Çatışma ve İnsani İşlerden Sorumlu Direktör Yardımcısı Peter Weiderud ile Fojo Medya Enstitüsü'nde Politika ve Uluslararası Kalkınma Başkanı ve İsveç'in Unesco'nun IPDC Hükümetler Arası Konseyi Temsilcisi Lars Tallert de katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzzet Eraslan Aranıyor23 Ekim 2021 Cumartesi 10:36
  • Bıçakla Göğsünden Yaraladı23 Ekim 2021 Cumartesi 10:32
  • Wilde HANS HELMUT' un Ölüm Sebebi Belirlendi23 Ekim 2021 Cumartesi 10:26
  • Sahte para olayında zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak23 Ekim 2021 Cumartesi 10:09
  • DSÖ: Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor23 Ekim 2021 Cumartesi 09:35
  • Yaz saati uygulaması sona eriyor23 Ekim 2021 Cumartesi 09:34
  • Sucuoğlu' nun Özel Kalemi Tutuklandı23 Ekim 2021 Cumartesi 08:52
  • Hava bugün nasıl olacak?23 Ekim 2021 Cumartesi 08:51
  • Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Kapsamında Öğrencilere Yönelik Ödül Töreni Yapılacak22 Ekim 2021 Cuma 19:39
  • Pazartesi adaylıktan çekilebilir...Saner "Son kararımı Pazartesi vereceğim" açıklaması yaptı22 Ekim 2021 Cuma 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti