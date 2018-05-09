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Gazetecilere saldırdılar!

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Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde bugün sabah saatlerinde Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri Sedef Boşnak ve serbest çalışan gazeteci Gamze Pir Baykur, zanlı yakını tarafından darp edildi
Gazetecilere saldırdılar!

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde bugün sabah saatlerinde Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri Sedef Boşnak ve serbest çalışan gazeteci Gamze Pir Baykur, zanlı yakını tarafından darp edildi.

Mahkemede görevlerini yapan muhabirler, zanlı yakını Hüseyin Acar isimli kişinin saldırısına uğradı.

Fotoğraf çektikleri sırada polis engelini aşıp muhabirlere saldıran Acar, polis tarafından tutuklandı.
Bahadi, Boşnak ve Baykur'un durumlarının iyi olduğu belirtilirken, muhabirler de saldırgan Acar’dan şikayetçi olacaklarını söylediler.

(KIBRIS POSTASI)

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