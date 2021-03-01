Dereboyu’nda yapılan ve pek çok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin temsilcilerinin de katılarak destek verdiği, basın özgürlüğü ilgili pankartların tutulduğu yürüyüşün sonunda ortak bir de bildiri okundu.15 dakikalık oturma eylemi yağmur nedeniyle gerçekleştirilmezken, alkışların ardından eylem sona erdi.



