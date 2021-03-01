Gazetecilere yönelik sözlü saldırılar protesto edildi
Dereboyu’nda yapılan ve pek çok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin temsilcilerinin de katılarak destek verdiği, basın özgürlüğü ilgili pankartların tutulduğu yürüyüşün sonunda ortak bir de bildiri okundu.15 dakikalık oturma eylemi yağmur nedeniyle gerçekleştirilmezken, alkışların ardından eylem sona erdi.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile Basın Emekçileri Sendikası, gazetecilere yönelik sözlü saldırıları protesto etmek için Dereboyu’nda yürüyüş düzenledi.
01 Mart 2021 Pazartesi 20:41
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