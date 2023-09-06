  • BIST 8217.16
  • Altın 1660.807
  • Dolar 26.8158
  • Euro 28.8194
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

"Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam

» »
"Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam
"Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR” PANELİ BU AKŞAM DÜZENLENİYOR
 

Basın-Sen Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir’e açılan dava hakkında bilgilendirmenin yapılacağı ve mevcut yasalar ile basın emekçileri üzerindeki yasal baskıların konuşulacağı “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel bu akşam düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hasan Esendağlı ve Basın-Sen Avukatı Cansu N. Nazlı’nın konuşmacı olarak katılacağı panel saat 19:00’da Basın Emekçileri Sendikası’nda düzenlenecek.

Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, halka açık düzenlenecek olan etkinliğe, tüm halk davet edildi.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • "Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam06 Eylül 2023 Çarşamba 13:49
  • KTOEÖS’ten KHK’ya “Müdür ve muavin nakillerini bir an önce yap” çağrısı06 Eylül 2023 Çarşamba 13:40
  • İşte Lefkoşa'da patlamanın detayları.. Zanlı neden yaptı? İşte detaylar...06 Eylül 2023 Çarşamba 11:23
  • Bomba olayı ile ilgili tutuklama!06 Eylül 2023 Çarşamba 11:16
  • Barçın: İstatistik Kurumu projeksiyon nüfusu açıklamalı06 Eylül 2023 Çarşamba 08:46
  • DAÜ'de mali kriz.. DAÜ’de bu yıl üstün başarı gösteren öğrencilere nakdi ödül verilmeyecek06 Eylül 2023 Çarşamba 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı? 6 Eylül 2023 Çarşamba06 Eylül 2023 Çarşamba 08:20
  • Lefkoşa'da bomba! İşte detaylar...06 Eylül 2023 Çarşamba 08:18
  • Nazlı: Mecliste Koltuğu Olan Partiler İngiliz Döneminden Kalma İlkel Yasaları İvedi Elden Geçirmeli06 Eylül 2023 Çarşamba 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti