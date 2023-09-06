"Gazetecilik Suç Değildir" Paneli Bu Akşam

“GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR” PANELİ BU AKŞAM DÜZENLENİYOR
Basın-Sen Başkanı, Gazeteci Ali Kişmir’e açılan dava hakkında bilgilendirmenin yapılacağı ve mevcut yasalar ile basın emekçileri üzerindeki yasal baskıların konuşulacağı “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel bu akşam düzenleniyor.
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hasan Esendağlı ve Basın-Sen Avukatı Cansu N. Nazlı’nın konuşmacı olarak katılacağı panel saat 19:00’da Basın Emekçileri Sendikası’nda düzenlenecek.
Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, halka açık düzenlenecek olan etkinliğe, tüm halk davet edildi.
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