Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel oldu

Gazi Baf Dayanışma Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısındaki görev dağılımıyla birlikte, 21 Nisan’da ortak gerçekleştirilmesi planlanan Baf gezisi için hazırlıklara hız verme kararı da alındı.

Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımı şöyle:

“Dernek Başkanı Türkay Tokel, Başkan Yardımcısı Ali Volkan, Sekreter Günsel Çakır Güneş.

Mali İşler Komitesi: Zühal Ertay, Mutlu Genç, Mustafa Altun.

Sosyal İşler Komitesi: Damla Aldağ, Umut Orakçıoğlu, Günsel Çakır Güneş, Ceren Altun, Semra Türem, Zühal Ertay.

Örgütlenme Komitesi: Mehmet Çakır, Hasan Koramaz, Ahmet Hamdi, Mehmet Şoföroğlu, Mustafa Altun, Mutlu Genç. “

Açıklamaya göre, görev dağılımı sonrası yönetim kurulu, Baf kimliğinin, benliğinin, kültürünün gelenek ve göreneklerinin yaşatılabilmesi için tüm Baflılara çağrıda bulunarak, derneğe katkı koymalarını istedi.