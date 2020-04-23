Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor

Yüzyıl önce bugün Kurtuluş Savaşı sırasında zor şartlar altında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzüncü yaşına tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle karantina altında giriyor.

Sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulacağı kutlamalar kapsamında TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Sonrasında Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende, Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer aldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekilerin Anıtkabir ziyareti heyeti, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla oluşturuldu.

Heyettekiler maske takarken Aslanlı Yol'daki yürüyüş, mozoleye çelenk bırakılması ve Anıtkabir Özel Defteri'nin imzalanması sırasında sosyal mesafe korundu.

Meclis Başkanı Şentop'un Misakımilli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladığı sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da hazır bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve protokoldeki diğer bazı isimler ise kulenin girişinde bekledi.

Etkinlikler Türkiyenincocuklari.org internet adresinde

İletişim Başkanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "turkiyenincocuklari.org" internet sitesi açıldı.

Covid-19 tedbirleri nedeniyle internet üzerinden takip edilebilecek 23 Nisan etkinliklerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sitede, Türkiye Büyük Milleti Meclisinin (TBMM) 100'üncü yılına ilişkin özel bir bölümle çocukların 23 Nisan’la ilgili fotoğraf ve videolarının gönderilip, yayınlanacağı bir bölüm de bulunuyor.

Ayrıca Mazhar Alanson, Burak Kut, Bengü, Özgün, Buray ve Melis Fis tarafından saat 21.30'da gerçekleştirilecek "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel konseri" de siteden ve Türkiye’nin Çocukları YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.