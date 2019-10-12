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Gazi Yüksel 9. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’ne katıldı

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Gazi Yüksel 9. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’ne katıldı
Gazi Yüksel 9. Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali’ne katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslek Yüksek Okulu Bölüm Başkanı Gazi Yüksel, “Yerel Sanatlar” adlı sergisi ile, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğinde düzenlenen 9. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’ne (Bursa FotoFest) katıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, “Hava-Su-Toprak…Doğaya Dönüş” temasıyla gerçekleştirilen ve 16 ülkeden 230 fotoğraf sanatçısının katıldığı festivale “Yerel Sanatlar” adlı fotoğraf çalışmalarıyla katılan Gazi Yüksel’in 12 fotoğrafı sergilendi.

Yerküreyi büyük bir tuvale benzeten Yüksel, sergide yer alan fotoğraflarında doğanın tuval üzerinde kendi enstrümanlarıyla yarattığı görünümlerin tanıklığını yaptığına dikkat çekti.

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