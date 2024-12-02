Gazi Yüksel, “Dünyada Yılın Fotoğrafçısı Onur Ödülü”nün sahibi oldu

Konya’da düzenlenen “Sille Sanat Sarayı 13. Üyeler Buluşması”, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından 94 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Gazi Yüksel, uluslararası alanda fotoğraf sanatına yaptığı değerli katkılar dolayısıyla “Dünyada Yılın Fotoğrafçısı Onur Ödülü”ne layık görüldü. Gazi Yüksel’e ödülü; Türk fotoğrafçılığının önemli isimlerinden İbrahim Zaman tarafından takdim edilirken, Sille Sanat Sarayı Başkanı Reha Bilir tarafından ise onur üyeliği belgesi sunuldu.

Fotoğraf sanatını ulusal ve uluslararası platformlarda yaygınlaştırmak ve sanatçılara destek olmak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen Sille Sanat Sarayı (SSS), fotoğrafçılık atölyeleri, sergiler ve eğitim programları ile sanatçıların gelişimine katkıda bulunuyor.

Gazi Yüksel Kimdir?

Gazi Yüksel, 1963 yılında Lefkoşa’da doğdu. Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1981 yılında gazeteciliğe adım atan Gazi Yüksel, Birlik ve Halkın Sesi gazeteleri ile Türk Ajansı-Kıbrıs’ta 20 yıl boyunca foto muhabiri olarak çalıştı.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 40’a yakın ödül kazanan Gazi Yüksel, 1991’de Kuzey Kıbrıs Foto Muhabirleri Derneği’ni kurdu ve başkanlık yaptı. Haber, spor, karanlık oda ve sanat fotoğraflarını içeren 12 kişisel sergisi bulunan Gazi Yüksel, bu sergilerden bazılarını Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tekrarladı. Gazi Yüksel; 2001’de “Lefkoşa’nın İki Yüzü”, 2003’te “Beşikten Mezara Yemeni” ve 2004’te “Barış Kavgası” adlı fotoğraf-şiir-müzik içerikli VCD çalışmalarını yayımladı. 2012’de Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar-Resim Bölümü’nden mezun olan Gazi Yüksel, 2018’de ise yüksek lisansını tamamladı. Gazi Yüksel; 1991’den bu yana Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Temel Fotoğrafçılık”, “Basın Fotoğrafçılığı”, “Stüdyo Fotoğrafçılığı”, “Reklam Fotoğrafçılığı” ve “Görüntü İşleme” derslerini vermektedir. Yüksel’in fotoğraf tarihi ve fotoğrafçılıkla ilgili yayımlanmış 7 kitabı bulunuyor.