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Gazi Yüksel'in Ercan Havalimanındaki Sergisi Büyük ilgi Görüyor

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Kıbrıslı sanatçımız Gazi Yüksel’in Ercan Havalimanı’nda açtığı ‘Evvel Zaman Dışında’ adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi görüyor.
Gazi Yüksel'in Ercan Havalimanındaki Sergisi Büyük ilgi Görüyor

T&T Havalimanı İşletmeciliğinin yaptığı açıklamaya göre sanatçı Ümit İnatçı’nın küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide sanatçı Gazi Yüksel, mekânlara ve insan ilişkilerine değişik zaman katmanlarından sosyolojik bir gözle fotoğraf üzerinden bakarak, izleyiciye yaşanmışlıklar arasında bir karşılaştırma imkânı sunuyor.

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Ercan Havalimanı’nda yolcu gidiş salonunda son güvenlik noktası sonrasında açılan sergide yer alan eserler, Kıbrıslı Türklerin Facebook’ta paylaştıkları 1974 yılı öncesine ait monokrom anı fotoğraflarını kaynak almaktadır. Kendi zaman ve mekânından koparılarak şimdiki zaman ve mekânlarla buluşturulan eski anı fotoğrafları sürrealist hikâyeler ortaya koymaktadır.

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T&T Havalimanı İşletmeciliği, ülke kültürü ile sanata verilen desteğin devam edeceği ifade edilerek, serginin 15 Ekim 2022’ye kadar yolculara açık olacağı kaydedildi.

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