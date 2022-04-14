Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18:00’de Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşmasıyla açılacak olan sergi 22 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Gazi Yüksel’in “Evvel Zaman Dışında” başlıklı kurgusal fotoğraf sergisi 18 Nisan Pazartesi günü açılıyor.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18:00’de Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşmasıyla açılacak olan sergi 22 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nin sunumu ve katalog yayınıyla Telsim’in sponsorluğunda düzenlenecek serginin metin yazarlığı ve küratörlüğü Ümit İnatçı tarafından yapıldı.

Açıklamada, “Gazi Yüksel’in fotoğraf çalışmaları bir ‘an arkeolojisi’ kapsamında ele alınabilir. Gazi Yüksel’in içinde yaşadığımız çevrenin uzak-yakın zaman dilimlerindeki görsel bellek fragmanlarından ortaya çıkardığı istiflenmiş görseller etnografik bir anlatıya dönüşüyor. Gazi Yüksel mekânlara ve insan ilişkilerine fotoğraf üzerinden değişik zaman katmanlarından sosyolojik bir gözle bakarken, izleyiciye yaşanmışlıklar arasında bir karşılaştırma imkânı sunuyor” denildi.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 18:00’de Lefkoşa Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın konuşmasıyla açılacak olan sergi 22 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nin sunumu ve katalog yayınıyla Telsim’in sponsorluğunda düzenlenecek serginin metin yazarlığı ve küratörlüğü Ümit İnatçı tarafından yapıldı.

Açıklamada, “Gazi Yüksel’in fotoğraf çalışmaları bir ‘an arkeolojisi’ kapsamında ele alınabilir. Gazi Yüksel’in içinde yaşadığımız çevrenin uzak-yakın zaman dilimlerindeki görsel bellek fragmanlarından ortaya çıkardığı istiflenmiş görseller etnografik bir anlatıya dönüşüyor. Gazi Yüksel mekânlara ve insan ilişkilerine fotoğraf üzerinden değişik zaman katmanlarından sosyolojik bir gözle bakarken, izleyiciye yaşanmışlıklar arasında bir karşılaştırma imkânı sunuyor” denildi.