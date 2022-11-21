Gaziantep Karkamış’a 5 roket atıldı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den PKK/YPGli teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölenlerden birinin öğretmen, birinin ise çocuk olduğu açıkladı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPGli teröristlerce düzenlenen roketli saldırı sonucu biri öğretmen, biri çocuk 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2’si ağır 10 kişi de yaralandı. Saldırıda birçok ev, iş yeri ve araç hasar gördü.

Patlamanın oluşturduğu basınçla okulların ve roket ile havanların düştüğü bölgelerdeki ev ve işyerleri ile araçların da camları kırıldı. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan TIR da saldırının hedefi oldu.

Yakınına düşen roketin yangın çıkarmasıyla TIR, kullanılamaz hale geldi. Bölge halkı, ev ve iş yerlerinin önünden cam kırıklarını ve şarapnel parçalarını toplamaya başladı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu’nda da hasar oluştu. Saldırının ardından ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BAKAN SOYLU: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Karkamış'taki saldırıda 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Soylu şu bilgileri paylaştı:

– Öncüpınar kapısının yanındaki Özel Harekat yerleşkemize ÇNRA atıldı. Havanlarla, biri Özel Harekat biri komiser olmak üzere 8 güvenlik personelimiz yaralanmış oldu. Gece de Gaziantep’e sınır bölgelerine atıldı ama ancak isabet almamıştı.

– Bugün öğle üzeri yine sınır ötesinden havan atıldı. 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından yerleşim yerlerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı. Onlar hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan biri çocuk, biri öğretmen….

– Yerleşim yerlerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onların da hastanelerde tedavilerine devam ediliyor. Milletimize şunu söylemek isteriz; dün gerçekleştirilen, terör örgütünün büyük kayıplar verdiği bu operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir ve bu konuda da gerekli bütün adımlar atılacaktır.

ŞEHİT ÖĞRETMENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

– Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne isabet eden roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının yaratmış olduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun da sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 3 şehidimiz var, 10 yaralımız var. Şehitlerden biri sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik.

– Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırıları aziz milletimizin, devletimizin kutlu yürüyüşünü asla durdurmayacaktır. Milletimiz her geçen gün, birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, dimdik durarak bu mücadeleyi devam ettirecektir. Bizleri terör saldırıları asla yıldırmayacaktır.

MSB: TSK, SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Gaziantep’in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı:

“Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor.”