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Gaziantep-Kilis hattında sınıra inşa edilen duvarın yarısı tamamlandı

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Gaziantep-Kilis hattında sınıra inşa edilen duvarın yarısı tamamlandı
Sınırda inşa edilen sistemler içinde yer alan 12 hâkim tepedeki kuleler kurşun geçirmez ve rokete dayanıklı olarak inşa edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı ile IŞİD'den alınan Suriye sınırı Fiziki Güvenlik Sistemi ile de güvenli hale getirildi. Suriye ile 169 kilometre uzunluğunda olan Gaziantep ve Kilis sınırının 90 kilometresinde modüler beton duvar inşa edildi.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, IŞİD terörünün 2015 ve 2016 yıllarında yoğunlaşmasının ardından Türkiye-Suriye sınırında alınan önlemler sonuç vermeye başladı. İki yıl önce tek taraflı korunan sınırdan yasadışı kaçakçı ve mülteci geçişi durma noktasına geldi. Gaziantep ve Kilis illerinde sınırın tamamını, Hatay’ın ise bir bölüm sınırını koruyan Birinci Hudut Alay Komutanı Albay Alparslan Kılınç, yasadışı yollarla Suriye'ye geçiş yapmak isterken yakalanan üçüncü dünya ülke vatandaşlarının 2015’te 424, 2016 yılında yarı yarıya düşüşle 210’a, 2017’nin ilk iki ayında ise 11’e düşerek durma noktasına geldiğini dile getirdi.

Türkiye-Suriye sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla 2016 yılında başlanan fiziki ve elektronik sınır koruma sistemi, Genelkurmay tarafından basına tanıtıldı. Bu kapsamda sınırı koruyan Birinci Hudut Alayı’nın sorumluluk alanında yapılan çalışmalar anlatıldı. Alay sorumluluk alanındaki 169 kilometrelik sınırın 90 kilometrelik bölümündeki duvar, devriye yolları, kafes tel ve aydınlatma çalışmalarının tamamlandı. Sınırın 79 kilometrelik bölümündeki çalışmaların ise 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Alay Komutanı Albay Alparslan Kılınç, sınırın Türkiye tarafında sırasıyla mayınlı alanın hendek, kafes tel engeli ve en sonda ise devriye yolunun bulunduğu bilgisini verdi. Sınır hattında 30-600 metre arasında değişen bölgelerin birinci derece askeri yasak bölge, onun kuzeyinde 1000-2000 metre genişliğinde ikinci derece askeri yasak bölge bulunduğunu anlatan Kılınç, yasadışı sınır geçişlerinin Suriye’deki çatışmalar nedeniyle yoğunlaştığı 2015 ve 2016 yıllarına göre durma noktasına geldiğini söyledi. Askeri yasak bölgelerin yanı sıra Bakanlar Kurulu’nun kendi sorumluluk alanlarında 14 bölgede geçici askeri güvenlik bölgesi ilan ettiğini anlatan Kılınç, bunun sınır emniyetinde büyük fayda sağladığını belirtti.

"İki yıl önce..."

Kılınç, sınırdaki mevcut durumu iki yıl öncesiyle de kıyasladı. Modüler duvar inşasından önce atla, sırtta taşıyarak ve araçlarla kaçakçılık yapıldığını belirterek, çeşitli fotoğraflar gösteren Kılınç, fiziki sınır koruma tedbirlerin uygulanmasının ardından bu tür görüntülerin ortadan kalktığını söyledi. Kılınç, “Sırtçı” olarak adlandırılan kişilerin daha çok Suriyelilerden seçildiğini aktardı. Birinci derece askeri yasak bölgenin tamamen sivil girişine kapalı olduğunu, ikinci derece bölgede tarım yapan yurttaşların ise izinle çalışmalarına olanak tanındığını belirten Kılınç, bu bölgelerde Suriye’den gelenleri karşılamak, Suriye’ye birilerini göndermek için bekleyen art niyetli kişilere izin verilmediğini ve kaçakçılık olaylarının önlendiğini kaydetti.

Rokete dayanıklı kule

Sınırda inşa edilen sistemler içinde yer alan 12 hâkim tepedeki kuleler kurşun geçirmez ve rokete dayanıklı olarak inşa edilmiş. Kule üstündeki kameralar gece ve gündüz Suriye tarafından sınıra yaklaşanları gözetliyor ve sınıra yaklaşan olduğunda müdahale ediliyor. 3 metrelik duvarın üstü ise taktik tekerlekli zırhlı araca yerleştirilen yaklaşık 5 metre yükseklikteki kamerayla izlenip alttan hendek kazılması da engelleniyor. Sınırdaki tarlaların yoğun sulanması mayınlı bölgelerde boyu 6 metre yüksekliğinde sazlıkların oluşmasına neden olmuş. DSİ ile yapılan çalışma ile sulama kanalları ıslah edilmiş. Ayrıca sınırdaki tarlalara insan geçişine olanak sağlayacak yükseklikte bitki ekme yasağı da getirilmiş..

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