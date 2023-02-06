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Gaziantep Konsolosu Demirel: “1 öğretmen ve 3 veli enkazdan sağ kurtuldu”

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KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Adıyaman’da Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin bulunduğu enkazda arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi
Gaziantep Konsolosu Demirel: “1 öğretmen ve 3 veli enkazdan sağ kurtuldu”

Demirel, BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’daki İsias Otel’de sabah saatlerinde 1 öğretmen ve 3 velinin enkazdan sağ olarak kurtulduğunu açıklayan Demirel, bu kişilerin isimlerini Cumhurbaşkanı’na ilettiği bilgisini paylaştı.

Demirel, depremin ardından sabah saatlerinde en acil durumun Adıyaman’da olduğu bilgisini aldığını ve bölgeye gittiğini belirtti.

Adıyaman’daki jandarma ve AFAD ekibinin otelde çalışmalar yürüttüğünü anlatan Demirel, Kıbrıs’tan gelen ekibin de çalışmalara başladığını kaydetti.

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