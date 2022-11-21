Gaziantep ve Kilis'e roket saldırısı: 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü altı kişinin hayatına mâl olan bombalı terör saldırısından altı gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) savaş uçaklarıyla önceki akşam (19 Kasım Cumartesi) Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'taki hedefleri vurmasının ardından Türkiye bugün de roketli saldırılara hedef oldu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 10 kişi de yaralandı. Havanlı ve roketli saldırı sonucu birçok ev, iş yeri ve araç hasar gördü. Gaziantep'teki saldırının ardından Suriye'nin kuzeyinden atılan roketler, Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine isabet etti.