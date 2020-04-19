  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Gaziantepli fırıncıdan 'drone'lu ekmek servisi!

»
Gaziantepli fırıncıdan 'drone'lu ekmek servisi!
Gaziantepli fırıncıdan 'drone'lu ekmek servisi!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde bir fırıncı evlerinde çıkamayanlara 'drone'la ekmek servisi yaptı.

Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

İlçedeki bazı fırıncılar sokakları dolaşarak ekmek satışı yaparken, fırıncı Fatih Demire ise drone ile vatandaşlara ekmek ulaştırdı.

Görenleri şaşırtan uygulama kapsamında sipariş veren bazı vatandaşlar balkonlarına yanaşan 'drone'dan ekmeklerini aldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Af’la cezaevinden çıkan adam, arkadaşını başına taşla vurarak öldürdü19 Nisan 2020 Pazar 16:07
  • Erdoğan, Paskalya Bayramı'nı kutladı, tüm Hristiyanlara esenlik dileklerini sundu18 Nisan 2020 Cumartesi 16:19
  • Türkiye'de oyun konsollarına yüzde 50'lik ek gümrük vergisi getirildi18 Nisan 2020 Cumartesi 14:57
  • Uzmanından "Geleceğin Eğitim Sistemine Adapte Olun" Önerisi18 Nisan 2020 Cumartesi 11:53
  • ABD'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel sefer18 Nisan 2020 Cumartesi 10:30
  • Kovid-19'u yenen İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi anlattı: Sanki biri cam parçasını ciğerime saplamış gibiydi18 Nisan 2020 Cumartesi 10:25
  • Türkiye'de salgının ilk bir ayında Covid-19 kaynaklı 52 iş cinayeti işlendi!17 Nisan 2020 Cuma 19:40
  • Türkiye'de 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar en çok hangi ürünleri aldı?17 Nisan 2020 Cuma 19:06
  • Sağlık Bakanı Koca, Prof. Ovalı’ya cevap verdi: İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir; sosyal medya üzerinden yapılmaz17 Nisan 2020 Cuma 18:59
  • Bakan Koca açıkladı: 126 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 80 bine yaklaşıyor17 Nisan 2020 Cuma 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti