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Gaziantepspor'un konuğu Kasımpaşa

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Gaziantepspor'un konuğu Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Gaziantespor, 24. hafta maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de son sırada bulunan Gaziantespor, 24. hafta maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. 

Gaziantep Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Geride kalan 23 haftada, bir maç eksiğiyle 16 puan toplayarak 18. ve son sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, Kasımpaşa'yı mağlup edip, ligde kalma umutlarını artırmak amacında.

Uygun'dan taraftara çağrı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yarınki maç öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Kasımpaşa karşısında taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını anlatan Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Taraftarımızın desteğiyle puanlar kazanabileceğimiz bir maç bizi bekliyor. Yarın herkesi Gaziantep Arena'ya bekliyoruz. El ele vererek bu zorlu günleri geride bırakalım. Bu takım düşmeyecek. Bu kutlu yürüyüşümüzde beraber olalım." diye konuştu.

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