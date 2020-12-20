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Gaziantep'te 10 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 yoğun bakımındaki yangın faciası 'Geliyorum' demiş

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Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde oksijen tüpü patlamasında 10 kişinin ölümüne neden olan yangından önce, Sağlık Bakanlığı'nın yoğun bakımda kullanılan oksijen cihazlarıyla ilgili hastaneleri uyardığı ortaya çıktı.
Gaziantep'te 10 kişinin hayatını kaybettiği Kovid-19 yoğun bakımındaki yangın faciası 'Geliyorum' demiş

Hürriyet gazetesinden İdris Emen'in haberine göre, Gaziantep'teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği belirlendi.

Yoğun bakımlardaki 'Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi' cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda, bu cihazların bir kısmında yangılar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi.

Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.

'Yoğun bakımlardaki yoğunluk bazı riskleri de beraberinde getirdi'

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Koronavirüs nedeniyle bu cihazlar çok sık kullanıldı. Yoğun bakımlardaki yoğunluk bazı riskleri de beraberinde getirdi. Yoğun bakım servisinde uyulması gereken kurallar var. Yoğum bakım üniteleri bakanlık tarafından belli sürelerle denetleniyor. O yüzden Gaziantep’teki patlamanın nedeniyle ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

Göbeklioğlu Medikal Firması'nın sahibi Alp Göbeklioğlu da "Bu makinelerin uluslararası standartlara göre üretilmiş olması gerekir. Bu makinelerde yüksek hassasiyete sahip sensörlerin olması şarttır. Makine ısındığında sistem uyarı verir. Bunlar bakanlık tarafından çok sık denetlenir. Böyle bir makineden yangın çıkmışsa teknik bir hatadan kaynaklı olabilir” diye konuştu.

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