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Gaziantep'te bir bekçi, parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu

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Gaziantep'te bir bekçi ile pitbull gezdiren genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bekçi belindeki silahla tartıştığı kişilerden birini ayaklarından vurarak yaraladı.
Gaziantep'te bir bekçi, parkta köpek gezdiren genci ayağından vurdu

Gaziantep'in Nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y. ile 28 yaşındaki bekçi M.G. arasında, saldırgan hareketler yaptığı ileri sürülen köpek nedeniyle tartışma çıktı.

M.Y.'nin ağabeyi Y.Y.'yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G. belindeki silaha sarıldı.

İHA'nın haberine göre M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.'ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.

Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekçi M.G. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

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