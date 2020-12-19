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Gaziantep'te hastanedeki patlamada çok acı detay: Koronavirüsü yendi, patlamada hayatını kaybetti

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Ali Saffet Kanpolat'ın koronavirüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ama meydana gelen patlamada öldüğü ortaya çıktı.
Gaziantep'te hastanedeki patlamada çok acı detay: Koronavirüsü yendi, patlamada hayatını kaybetti

Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

YENİDEN KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis Üyesi Kanpolat'ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bir kaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat'ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

Kanpolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

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