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Gaziköy'de bir polis memuru bıçaklandı

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Gaziköy'de mandıralar bölgesinde görevi başında bir polis memurunun bıçaklandığı bildirildi.
Gaziköy'de bir polis memuru bıçaklandı

Bugün saat 19:00 sıralarında, Gaziköy'de bir arazi içerisinde, bölgede meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak bölgede devriye halinde bulunan iki polis memuru, şüpheli gördükleri bir aracın yanına yaklaştıkları sırada bahse konu araçtan inen erkek bir şahıs tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile polis memurunu vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak süretiyle öldürmeye teşebbüs etti.

Söz konusu şahıs kullanımındaki araç ile olay yerinden kaçarken olayda yaralanan Polis Memuru Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı

Kaçan şahıs aranıyor

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