"Gaziler Köyünde Kamyonette Gümrüksüz Mal Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

Gaziler Köyünde Gümrüksüz Mal Taşıma Operasyonu: H.Ş Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor

Gaziler köyünde 01 Kasım 2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında gerçekleşen bir polis operasyonu, gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli araç kaporta ve makine parçalarının bulunduğu bir kamyonet araçla ilgili dikkat çekici bir olayı aydınlattı. Operasyonun merkezinde, H.Ş. (E-66) isimli şahıs ve kullanımındaki kamyonet yer alıyor.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama sırasında, gümrüğe beyan edilmemiş olan muhtelif araç kaporta ve makine parçaları kamyonette tespit edildi ve delil olarak emare alındı. Olayın ardından H.Ş. tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.