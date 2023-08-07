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Gazimağusa 112 Acil İstasyonu halkın hizmetinde

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Sağlık Bakanlığı, Gazimağusa 112 Acil İstasyonunun çağdaş koşullar altında hizmete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm tadilatın tamamlandığını ve personelin görev başında olduğunu açıkladı.
Gazimağusa 112 Acil İstasyonu halkın hizmetinde

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tadilatı tamamlanan binanın akıtan çatısı yapıldı, tüm binanın camları değiştirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“112 Acil İstasyonunun olmazsa olmazı, yangın, trafik kazaları gibi ağır vakalara müdahalelerde  bulunan sağlık çalışanları için büyük önem arz eden duş odası ihtiyaçları giderilmiştir.

Ayrıca Planlama İnşaat Dairesi'nin görüşleri doğrultusunda bina güçlendirilmiş olup, iç ve dış cephede ihtiyaç duyulan tüm tadilatlar yapılmış ve eksik tüm malzemeleri giderilmiştir.

Gazimağusa 112 Acil istasyonu tüm personeli ve ambulansları ile halkımızın hizmetindedir. “

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