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Gazimağusa acil servis istasyonu atıl halde...

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Uzun zamandır Gazimağusa acil servis istasyonu atıl halde duruyor olması ile ilgili 112 sorumlusu başhekim baş yardımcısı Dr. Hasan Birtan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Gazimağusa acil servis istasyonu atıl halde...

112 sorumlusu başhekim baş yardımcısı Dr. Hasan Birtan, Gazimağusa'da 112 acil servis istasyonunun yaklaşık 1 yıldır yarım kalmış bir şekilde bekletilmesi ile ilgili Kıbrıs Postası'na konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“İHALEYE ÇIKILDI, 15 GÜNE SONUÇLANIR”

Dr. Hasan Birtan, acil servis istasyonun ihaleye çıktığını belirterek, 15 gün içinde sonuçlanacağını aktardı. Birtan, önümüzdeki ay çalışmalara başlanılacağını da kaydetti.

Gazimağusa 112 istasyonunun tadilatı 2021 yılı kasım ayından beri yarım bir şekilde duruyordu, döviz kurlarının yükselmesi sebebi ile firma, ihaleye çıktıktan sonra tadilattan vazgeçmişti.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Postası’nın ulaştığı 112 sorumlusu Gazimağusa başhekim baş yardımcısı Dr. Hasan Birtan, şu anki aşama ile ilgili olarak inşaat planlama keşif bedeli sonrası ihaleye çıkıldığını belirtti. Birtan, yaklaşık 15 güne kadar bu ihalenin sonuçlanacağından ve önümüzdeki ay çalışmalara başlanacağından bahsetti.

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