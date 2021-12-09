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Gazimağusa Anıt Çemberine Yunan Bayrağı Asmaya Çalışan Rum Yakalandı

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Gazimağusa Anıt Çemberine Yunan Bayrağı Asmaya Çalışan Rum Yakalandı
Gazimağusa Anıt Çemberine Yunan Bayrağı Asmaya Çalışan Rum Yakalandı

Gazimağusa’da Zafer Anıtı’nın da bulunduğu anıt çemberine  Yunan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.

Görgü tanıklarına göre olay saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Aracıyla Gazimağusa’da seyreden ve erkek olduğu bildirilen bir Rum,  çemberin önünde durarak arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.

Vatandaşların  tepkisi üzerine  bayrağı  olay yerinde bırakarak  aracıyla uzaklaşan Rum, vatandaşların   polise ihbarının ardından yakalandı ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde sorgulamaya alındı.

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