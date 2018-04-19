Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe'den önemli açıklamalar

İşte o açıklama;

Kim kimi destekleyecek, hangi parti ne yapacak, kim kime destek vermeyecek, kim ne olursa aday olacak, kim ne olmazsa aday olmayacak... Kaosu görüyorsunuz, okuyorsunuz, duyuyorsunuz. O nedenle 6 aydır insanlarımızla doğrudan görüşüyoruz, ortak program hazırlıyoruz. O nedenle çıkıp "Bu şehirde biz varız" dedik. İşbirliği istedik ancak bu olacakları da tahmin ettik. Sadece Mağusalılara güveniyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz. Herkesle çalışmaya hazırız ve kendimize güveniyoruz. Tüm dostlara, Mağusa'ya ve komşu ülke ve şehirlere günaydın! Dışarıda bahar var. Tadını çıkaralım!