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Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Çamlık Spor ile görüştü

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Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Çamlık Spor ile görüştü
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çamlık Spor yönetici ve sporcularıyla görüştü.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü Başkanı Hasan Hasoğlu, kulüp antrenörü ve oyunculardan oluşan heyeti kabul eden Arter’e, Genç Kızlar Takımı ve Büyük Erkekler takımının 2016-2017 lig şampiyonluk kupası takdim edildi.

Oyunculara hediyeler veren Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor Kulübü Erkek Takımı ve Genç Kızlar Takımının Şampiyon olarak kendilerine büyük gurur yaşattığını belirttiğini söyledi. Arter, takımlarının başarılarının her yerde konuşulduğunu ifade etti ve kulüp antrenörlerine teşekkür etti.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını kaydeden Arter, kulübe destek vererek, hem başarıların devam edeceğini, hem de oyuncuların takım halinde birlikte başarmanın keyfini yaşayacaklarını belirtti. Arter, kulübün yöneticilerini, antrenörleri ve oyuncularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Çamlık Spor Kulüp Başkanı Hasan Hasoğlu da, hem erkek, hem genç kız takımlarının 2 yıl üstü üste şampiyonluklar kazandığını ifade etti. Yıldız Kızlar Takımı’nın da final oynayarak, iyi bir sonuç elde ettiğini kaydeden Hasoğlu, pazartesi oynanacak final maçında ise Büyük Bayanlar Takımı’nın şampiyonluk için iddialı olduğunu söyledi.

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