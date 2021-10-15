  • BIST 1.404,730
  • Altın 523,54
  • Dolar 9,1850
  • Euro 10,6350
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Maraş’taki Pilot Bölgeye Açılan Kapıda İncelemelerde Bulundu

» »
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Maraş’taki Pilot Bölgeye Açılan Kapıda İncelemelerde Bulundu
Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Maraş’taki Pilot Bölgeye Açılan Kapıda İncelemelerde Bulundu

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,  temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararıyla  kapalı Maraş’ta  pilot bölge ilan edilen 174 bin metrekarelik alana iş makinelerinin girişini sağlamak  amacıyla açılan kapıda incelemelerde bulundu.
Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Arter,  kapının iş makinelerinin bölgeye girişini sağlamak amacıyla açıldığını, kontrolünün 24 saat boyunca Gazimağusa Belediyesi tarafından sağlandığını ve  ziyaretçi girişine yasak olduğunu kaydetti.

dwiahowd.png
Arter, temmuz  ayında Bakanlar Kurulunun aldığı  pilot bölge kararının içeriğinde kapalı Maraş bölgesinin yüzde 3.5’ine denk gelen 174 bin metrekarelik kısmının sivilleştirilmesi bulunduğunu, bu bölgede mülkü olanların Mal Tazmin Komisyonuna başvurarak işlemlerini ileriye taşıyabileceklerini söyledi.
Arter, pilot bölge kararı doğrultusunda Gazimağusa Belediyesi binasına yakın bölgede Polatpaşa Bulvarı’nın son bulduğu noktadan Ermu Caddesi’ne giden yolda, temizlik çalışmaları ve  altyapı çalışmalarıyla ilgili projeler hazırlandığını kaydetti.
Kapının açılmasının nedeninin belli bir süre altyapı bölgelerine iş makinelerinin girişini sağlamak olduğunu kaydeden Arter, “Kamuya  ait yerler, yollar, sokaklarla ilgili  temizlik asfaltlama, su, elektrik, telefon  altyapısıyla ilgili projeler uzun süredir hazır. Fiili olarak iş makineleri ve dozerlerin  bölgeye girmesi noktasına geldik.” dedi.

dwanjwdakl.png
 Arter altyapı çalışmalarında belediye olarak işin teknik tarafına, mühendislik tarafına baktıklarını, esas idari tarafını İçişleri Bakanlığının yürüttüğünü, çeşitli dairelere ait projelerin koordinasyonunu İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığının yürüttüğünü ifade etti.
Maraş’ın ziyarete açılan bölümüyle de değerlendirmede bulunan Arter,  ziyaretlerde duygusal anlar da yaşandığını, şimdiye kadar ziyaretçilerden herhangi bir memnuniyetsizlik ifadesiyle karşılaşmadıklarını kaydetti.
Maraş içindeki plajlarda yaz mevsiminin dolu dolu geçtiğini vurgulayan Arter, bir yılda ziyaretçi sayısında 240 bini geçtiklerini, hafta sonları ziyaretçi sayısının 5-8 binlere ulaştığını kaydetti.
Maraş içerisinde 8 tane büfenin yer aldığını, en uç noktaya kadar minibüs servisi koyduklarını söyleyen Arter,  isteyenin de bisikletle veya yürüyerek Maraş’ı gezebildiğini hatırlattı.
Arter, “Bu açılım, bu gelişim, bu gelişmeler inşallah Kıbrıs konusu müzakere masasında görüşülürken olumlu bir etki yaratır. Keşke bu şehir böyle viran olmasaydı ama oldu..” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi09 Ekim 2021 Cumartesi 12:17
  • Araç Alev Aldı!08 Ekim 2021 Cuma 15:58
  • Korkutmak İçin Gelişi güzel Bıçak Salladı!08 Ekim 2021 Cuma 15:51
  • Görneç’te Yarın 5 Saatlik Elektrik Kesintisi07 Ekim 2021 Perşembe 18:15
  • Mağusa'da feci iş kazası! Can verdi! Kaza değil cinayet!07 Ekim 2021 Perşembe 17:36
  • Mağusa bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak07 Ekim 2021 Perşembe 15:39
  • Tel-Sen: Ne Dediysek O06 Ekim 2021 Çarşamba 12:27
  • Uluçay: Mağusa ayağa kalkacak!05 Ekim 2021 Salı 16:15
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm05 Ekim 2021 Salı 16:12
  • Erhan Çakırgöz, görevi sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı05 Ekim 2021 Salı 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti