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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter mesaj yayımladı

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, 15 Ağustos Gazimağusa’nın Kurtuluşu’nun 48’inci yılı dolayısı ile mesaj yayımladı.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter mesaj yayımladı

Başkan İsmail Arter mesajında Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta eşit, egemen, bağımsız bir halk olduğunu ifade ederek, şehitlerden emanet alınan cumhuriyeti ve vatanı sonsuza kadar yaşatmanın asli görev olduğunu vurguladı.

Başkan İsmail Arter, Gazimağusa kentinin 48 yıl önce varoluş mücadelesini kazandığını ifade ederek, bu mücadelede 21 şehit verildiğini dile getirdi. Gazimağusa’nın kurtuluşunun, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin kutsal noktası olduğunu belirten Başkan İsmail Arter, bugünün bir diriliş bayramı olduğunu ifade etti.

 

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Cumhuriyet ve vatanın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İsmail Arter, Kıbrıs Türk halkının savaşlar, acılar ve canları pahasına verdikleri bağımsızlık mücadelesini bugün; bilim ve teknoloji ile Türk Milleti’ne yakışır şekilde vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Başkan İsmail Arter, başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve kahraman mücahitler ile tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, kahraman gazilere sağlıklı ömürler diledi.

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