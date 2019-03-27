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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Dünya Tiyatro Günü Mesajı

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Dünya Tiyatro Günü Mesajı
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in Dünya Tiyatro Günü Mesajı

Arter'in yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart 'Dünya Tiyatro Günü' her ülkede kutlanmaktadır. Tiyatro üçüz doğmuş bir sanat koludur: Yazar, oyuncu ve seyirci. Bunlar birbirinden ayrılırsa ortada tiyatro kalmayacağı aşikardır. İnsanlığa ait her duyguyu içinde en çok barındıran sanat dallarından biri olan tiyatro, tarih boyunca toplumsal duygu ve düşüncelerin en anlamlı aktarma araçlarından biri olmuştur. Toplumların kültürel gelişimlerinde önemli bir rol oynayan, eğitimiyle, sevgisiyle, güzelliğiyle, aydınlık düşüncesiyle ve hoşgörüsüyle birleştirici bir güç olan ve insanlar arasında köprüler kuran tiyatro, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisidir. Tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan başta Gazimağusa Belediye Tiyatrosu mensupları olmak üzere bu sanat dalına emek veren değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba sarfeden tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin bu anlamı gününü kutluyorum. Saygılarımla.”

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