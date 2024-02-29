Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, Elektrik Kurumu'yla Yapılan Ortak Çalışmalarda Koordinasyonu Övdü

GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI DR. SÜLEYMAN ULUÇAY KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU’NUN MAĞUSA BÖLGE AMİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, bugün beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Mağusa Bölge Amirliği binası ve sanayideki şubesini ziyaret ederek 2 kurum arasında yapılan ortak çalışmalarla ilgili çalışanlara teşekkür etti ve yeni Bölge Amiri Buğra Tuğral’a görevinde başarılar diledi. Başkan Uluçay’a belediye ile kurum arasında yapılan çalışmalarda koordinasyonu sağlayan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır da eşlik etti.

Başkan Uluçay, belediye ile elektrik kurumu arasında yapılan ortak çalışmaların çok önemi ve gerekli çalışmalar olduğunu, bu alanda yaptıkları iş birliği için çalışanlara teşekkür etti ve iş birliğinin devam etmesi temennisini paylaştı.

Yeni Bölge Amiri Buğra Tuğral ise bundan sonra da 2 kurum arasındaki iş birliğinin gelişerek sürmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi