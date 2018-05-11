Gazimağusa Belediye kreşinin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, hem altyapı hem de kapasite olarak çok daha fazla çocuğa kaliteli koşullarda yeni eğitim yuvası olmaya devam edecek. Açılış Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun tarafından yapıldı.

Çelik ve tek kat olan yapısıyla kreş olarak tasarlanan bina, müzik odası, etüt odası, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, mutfak ve idari bölümlerden oluşuyor. 600 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam bin 980 matrekarelik toplam alana sahip kreşin bahçesine çocukların güvenle oyun oynayabileceği çim zeminli çocuk oyun alanı da kuruldu. 140 öğrenci kapasitesine sahip yeni kreş binası, 90 olan mevcut öğrenci sayısına ek olarak 50 öğrenci daha kabul edebilecek. Çocukların güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için binanın içi ve dışı güvenlik kameralarıyla donatıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter açılışta yaptığı konuşmada, uzun bir çalışma sonucunda Gazimağusa’ya çok güzel bir kreş kazandırdıklarını ifade ederek, “göreve geldiğimde Palm Beach Bölgesindeki kreş binasını ziyaret ettim. Tavanları dökülen, ısıtması soğutması sorunlu, girişi çıkışı mezbelelik içinde bir kreş buldum. Allah şahidimdir ama bir şahidim daha var. o da Havva hanımdır. Ne çilelerle orada hizmet verdiklerini bana söyledikten sonra kreşi güvenlik açısından oradan aldık” dedi. Kreşi Maraş bölgesindeki Mağusa Gelişim Akademesi’ne taşıdıktan sonra, “kreş binası peşkeş çekilecek, Maraş Tesisini gençlere vermezsiniz” şeklinde eleştiriler aldığını ifade eden Başkan Arter, bu binanın bu kalitede ortaya çıkmasının zaman aldığını, bunun altında bir şey aramaya gerek olmadığını ifade etti. 54 öğrenciden 40’lara düşen öğrenci sayısının bugün, kaliteli hizmetle 100’ün üzerinde öğrenci sayısına ulaştığını ifade ederek, bu güzellik ve kalitenin sosyal hizmetlerin değerlendirme kriterlerine göre sadece Gazimağusa’da değil, ülke genelinde üst düzey bir kreş olduğunu da gösterdiğini belirtti. Anneler babaların çocuklarını huzur içinde kreşe bıraktığını ve döndüklerinde evlerindeymiş gibi aldığını, eğitmenlere her zaman çocuklarla ilgilenirken yüzlerinin gülmesini istediğini ifade eden Başkan Arter, eğitmenlerin her zaman güler yüzlü ve sevecen olduklarını ve çocuklara iyi eğitim verdiklerini ifade etti. Bundan dolayı hem eğitmenlere hem de kreş binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Arter, kreşin hayırlı olmasını diledi.

Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ise, gelişmiş ülkelerde eğitimin 3 yaşında başladığını, ülkemizde de gelişimin sağlanması için çocuklara iyi eğitim verilmesi gerektiğini ifade ederek, pırıl pırıl yavruları gördüğünde hem heyecanlandığını hem de gelecek için umutlandığını söyledi. Devleti yönetenler olarak ülkenin gelişmesini arzu ettiklerini, bir Gazimağusalı olarak kentin geliştiğini gördüğünü, üniversite kentinin iyi hizmetlere ihtiyacı olduğunu, başkan İsmail Arter’in aday olduğunda yanında olanlardan biri olarak projelerini bildiğini, bir siyasetçinin söz verdiğini yapması gerektiğini, Başkan İsmail Arter’in de verdiği sözleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Okul Müdürü Havva Onaç ise, Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu olarak çok değerli olan çocuklarımız için çalıştıklarını, en değerli varlıklarımız çocuklarımıza hak ettikleri en modern, en çağdaş, en hijyenik ortamda donanımlı öğretmenler ile eğitim alması için maddi manevi desteğini esirgemeyen Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti. Onaç, emeği geçen tüm belediye çalışanlarına, devam eden eğitim sürecinde kendilerini anlayışla karşılayan velilere de teşekkür etti. Veliler sayesinde her geçen gün artan çocuk sayısının kendilerine güç ve gurur verdiğini, 100 öğrenci sayısını aşan ülkede tek okul olduklarını, öğrencilerin mutluluğuna hizmet etme göreviyle çalıştıklarını ifade ederek, “yeni yuvamız tüm çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.