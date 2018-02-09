Gazimağusa Belediye kreşinin yeni binasına taşınması için çalışmalar devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun Çanakkale bölgesindeki yeni binasına taşınması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Laguna bölgesindeki eski kreş binasının tamirinin mümkün olmadığı uzman raporuyla tespit edilmesinden sonra 2014 sonunda geçici olarak Maraş MGA Tesisi’ne taşınan Belediye Kreşi, 2017-2018 eğitim yılının ikinci döneminde yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak.

Gazimağusa Belediyesi, Çanakkale bölgesinde Bayraktar Yolu üzerinde bulunan daha önce özel bir şahıs tarafından kreş olarak yapılan binayı Vakıflar İdaresi’nden alarak en iyi şekilde hizmet verecek duruma getirmek için çalışma yapıyor.

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, hem altyapı hem de kapasite olarak çok daha fazla çocuğa kaliteli koşullarda yeni eğitim yuvası olacak.

Çelik ve tek kat olan yapısıyla kreş olarak tasarlanan bina, müzik odası, etüt odası, kreş, anaokulu, sağlık ocağı, mutfak ve idari bölümlerden oluşuyor. 600 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam bin 980 metrekarelik toplam alana sahip kreşin bahçesine çocukların güvenle oyun oynayabileceği çim zeminli çocuk oyun alanı da kuruluyor.

140 öğrenci kapasitesine sahip yeni kreş binası, 90 olan mevcut öğrenci sayısına ek olarak 50 öğrenci daha kabul edebilecek. 2-3 yaş grubuna 20, 4 yaş grubuna 10 ve etüde ise 20 öğrenci daha alınabilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter açıklamasında, eski kreş binasında ciddi bir yıpranmanın olduğu ve tamiratının da yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle geçici olarak Maraş Bölgesi’nde MGA tesisine taşıdıkları kreşin, bundan böyle kreş olarak yapılmış yeni binada hem daha çok talebe cevap vereceğini hem de daha kaliteli hizmet vereceğini söyledi.

Mevcut yapının bazı noktalarının geliştirilmesi için çalışma yapan ekiplerin, sınıfların yenilenmesi ve çevre düzenlemesi de yaptığını ifade eden Başkan Arter, tamamen güvenli bir zeminde çocuk oyun araçları da yerleştirerek yeni dönem için kreşi hazır duruma getireceklerini belirtti.