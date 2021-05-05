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Gazimağusa Belediye Mezbahası’nın Geliştirilmesi İçin Çalışma Yapılıyor

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa’da faaliyet gösteren kasaplarla bir toplantı yaparak hem sorunları dinledi hem de Belediye Mezbahası’nın geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları konuştu.
Gazimağusa Belediye Mezbahası’nın Geliştirilmesi İçin Çalışma Yapılıyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Gazimağusa’da faaliyet gösteren kasaplarla bir toplantı yaparak hem sorunları dinledi hem de Belediye Mezbahası’nın geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları konuştu. Gazimağusa Belediye Mezbahası’nın hijyen ve et kalitesine öncelik veren hizmetlerinin daha ileriye taşınması için yeni düzenlemeler yapılacak. Artan girdi maliyetlerinin karşılamak için sallaklık sisteminde değişiklik yapılarak, kesimler belediye tarafından yapılacak ve kesilen hayvanların daha uzun süre muhafaza edilmesi için soğuk hava deposu kurulacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Belediye Mezbahasının daha iyi hizmet vermesi için yapılacaklar üzerinde çalıştıklarını, mezbahalarla ilgili özelleştirme konusunun hep konuşulduğunu, Belediye Mezbahası’nın çok büyük eksikliği olmadığını ancak artan ihtiyaçlara ayak uydurmak gerektiğini söyledi. Başkan İsmail Arter, Belediyenin yeni bir mezbaha projesinin olduğunu ancak özel mezbahaların gündemde olduğu için bu projenin geciktiği, yapacakları değerlendirmeden sonra ne yapacaklarına karar vereceklerini, önemli olanın hijyen ve kaliteli hizmetin verilmesi olduğunu belirtti.

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