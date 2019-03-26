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Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun “Zurnanin Son Deliği” isimli komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu

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Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun “Zurnanın son deliği” isimli komedi oyunu dün akşam saat 20:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi
Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun “Zurnanin Son Deliği” isimli komedi oyunu tiyatroseverlerle buluştu

İlke Susuzlu’nun yazıp yönettiği, Alper Susuzlu, Saldıray Özarı, İlke Susuzlu, Özlem Özarı, Kumru Garabli, Fatoş Bilgen, Göktuğ Ali Fenercioğlu, Rabia Çetin ve Ali Çetin rol aldığı oyun tiyatro severlerden büyük ilgi gördü.  Dün akşam prömiyeri gerçekleştirilen oyun bir süre önce hayatını kaybeden Tiyatrocu Şenay Aktuğ’un anısına oynandı. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Şenay Aktuğ’un eşi Rifat Aktuğ’a plaket takdim etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa Belediye Tiyatrosu ekibinin çalışarak halkımızı oyunlarla buluşturduğunu, belediye tiyatrosuna gereken desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, Gazimağusa halkını daha çok oyunla buluşturmak istediklerini belirtti. Belediye tiyatrosuna emek veren Şenay Aktuğ’un kaybından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Arter, Aktuğ’a Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Bir komedi oyunu olan Zurnanın Son Deliği, günümüzün sosyal medya bağımlılığını konu ederek, ağlanacak hallerimizi toplumsal içerikli mesajlarla irdeleyecek ve her sahnesinde izleyenleri kendileriyle yüzleştirecek bir hikayeyi konu alıyor. 28 Mart, 8-10-15 Nisan tarihlerinde saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edilecek.

Oyun için rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenler 0548 8166040 numaralı telefonu arayabilir.

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