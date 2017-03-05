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Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 3 etkinlik düzenliyor

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Gazimağusa Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 3 etkinlik düzenliyor
Gazimağusa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle üç etkinlik gerçekleştirecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi bünyesindeki Mağusa Gelişim Akademisi(MGA)’nın Kadın El Sanatları Atölyesi’ndeki kadınların sergi ve kermesi, çarşamba günü, Mağusa Gelişim Akademisi Tesisinde saat 15:00’da açılacak, sergi 10 Mart Cuma günü saat 17:00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

Erken yaşta evliliklere karşı olarak ise  “Çocuk Gelinlere Hayır” konulu karma resim sergisi de aynı gün, Buğday Camii’nde 17:00’da açılacak. Çocuk yaşta evlendirilen Selvi Sertdemir tarafından hazırlanan sergide, Türkiye ve KKTC’den sanatçıların resimleri yer alacak. Sergide resimlerin satışından elde edilecek gelir İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışlanacak. Sergi, 11 Mart Cumartesi gününe kadar 08:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gazimağusa Belediye Tiyatrosu ise, 7 Mart’ta saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “Dışarısı içeriden karanlık” isimli oyunu sahneleyecek. Oyun, 10 Mart, 7-10 Nisan tarihlerinde de Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenecek.

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