Gazimağusa Belediyesi 9 Bin Tonluk Asfalt Döküm Çalışmalarını Tamamladı

Gazimağusa Belediyesi’nin kent genelinde altyapısı tamamlanan kötü durumdaki yollarda asfalt dökümü yaptığı 9 Bin Tonluk Asfalt Çalışmaları tamamlandı. Su, elektrik ve telefon ve drenaj altyapıları tamamlanmış olan anayollar öncelikli olacak şekilde tali yollarda da yapılan asfaltlama işlemiyle toplam 7 km’lik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfalt dökümü gerçekleştirildi. Gazimağusa Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanan 9 bin tonluk asfalt ihalesi toplam 3 milyon 342 bin maliyetle ve 6 aylık sürede yüklenici firma Salih Köroğlu Construction Ltd. tarafından hayata geçirildi. Asfaltlamaların yapıldığı sokaklarda önce eski asfalt kemirilerek kaldırıldı ve kanalizasyon ve rögar kapaklarının yükseltilmesi gibi gerekli olan altyapı çalışmaları yapıldı.

Tuzla’daki 7 sokakta başlayan çalışmalarda, Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi, Karakol, Dumlupınar ve Sakarya Bölgelerindeki sokaklarda asfaltlama çalışmaları yapıldı. Ayluga Yolu olarak bilinen Şehit İbrahim Hasan Caddesi ile birlikte kötü durumdaki Ulus Sokak’ta ve ara yollarda yaklaşık 2 Km’lik asfaltlama yapıldı. Asfaltlamadan önce yapılan altyapı çalışmalarında, Çanakkale Göleti’ne giden 1570 metrelik büyük çaplı drenaj hattını çalışır hale getirmek için Atatürk Kültür Merkezi önünde hattın eksik olan kısmı için büyük çaplı borular döşendi.

Gazimağusa Belediyesi’nin kentin hareketli güzergahlarından olan Eşref Bitlis Caddesi’ni Eşref Bitlis Caddesi Asfalt ve Yol Genişleme Projesi ile altyapısıyla birlikte bütünüyle yenileyerek asfaltladı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Sulu Çember ile Serbest Liman girişi arasındaki güzergah 9 metreden 15.5 metre genişliğe çıkarılarak adeta baştan yaratıldı.

Dumlupınar Mahallesi’nde Hasan Bilgen Sokak, Naim Tayyar Sokak, metre, Ahmet İbrahim Sokak, Barış Sokak, Kuğulu Sokak’ta toplam 1100 tonluk asfalt dükümü yapıldı.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Sakarya Mahallesi’nde Sosyal Konutlar noktasında 170 metre uzunluğundaki Tünay İrfanoğlu Sokak’ta ve Uluçam Yolu’na bağlanan servis yollarına toplam 115 metrelik asfalt dökülürken Tünay İrfanoğlu Sokak’ta daha önce olmayan drenaj hattı da döşendi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yaptığı konuşmada, yol, su, drenaj, kanalizasyon altyapılarının yerel yönetimlerin görevleri arasında olduğunu, altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılan çalışmalarda ayrıca tali yollarda da asfaltlandığını, ihaleye çıkarak asfaltlama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.