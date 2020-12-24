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Gazimağusa Belediyesi Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Gazimağusa Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Arter yapılan çalışmaları inceledi ve açıklamalarda bulundu.
Gazimağusa Belediyesi Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Gazimağusa Belediyesi alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Arter yapılan çalışmaları inceledi ve açıklamalarda bulundu.

Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı açıklamada, "Aşırı yağmur yağdığında ülkemizde çok büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Yağan şiddetli yağmurlarda drenaj sistemleri yeterli kalmamaktadır. Çanakkale bölgesi olarak bilinen bu bölgede,  yaptığımız bir çalışmada 1974 yılında yapılmaya başlanan ancak yarım kalan yağmur suyu drenaj hattının mevcut olduğu tespit edildi.Bu yarım kalmışlık bize şu sıkıntıyı getirdi nasıl olsa bu hat kullanılmaz gelişi güzel bilmediğimiz noktalarda tıkanmışlığı söz konusudur. Yaptığımız çalışma bu yağmur suyu drenaj hattının Çanakkale göletine ulaşan bir hattır bu, 80 cm çapında bir hattın yağmur suyu drenajı için yapılıyor olmuş olmasıydı, yanlız bu güne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığı için nerelerde tıkanıklık var nereleri yanlışlıkla doldurulduğu ya da insanlarda bilmeden birçok eşya çıktı içinden bu bölüm bölüm temizlenerek bizim mevcut yağmur suyu drenaj hatlarımıza bağlayacağız bu çalışma bittikten sonra bu Larnaka yolu üzerindeki sorunları çözülmüş olacak" ifadelerini kullandı. (MHA)

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