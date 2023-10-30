Gazimağusa Belediyesi Antalya’da 8.Kale İçi (Old Town) Festivali'ne Katıldı

Gazimağusa Belediye Meclisi üyeleri Erhun Şahali ve Turgut Yenağralı ile beraberlerindeki heyette yer alan Peyzaj Mimarılığı ve Kentsel Tasarım Uzmanları Defne Feridun Kara ile Simge Bozkırlı Kağan Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 8.Kale İçi (Old Town) Festivali'ne katıldı.

26 ülkeden 40 kale kentinin katıldığı festivalde Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi’nden heyetler de yer aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri festival programı kapsamında Yaşayan Antik Şehirlerde Yönetimsel Zorluklar ve Katılımcı Demokrasi Uygulamaları’nı konu alan Old Town Forum'a da katılarak ortak sorunlarını görüşüp, çözümler için yeni öneriler üzerinde çalıştılar ve bir sonuç bildirgesi yayınladılar.

Gazimağusa Belediyesi adına Kale İçi Old Town Forum Yaşayan Tarihi Kentlerde Katılımcı Kültürel Miras Yönetimi Deklarasyonu’na Meclis Üyesi ve Dış İlişkiler ve Tanıtım Komitesi Başkanı Erhun Şahali imza koydu.

Antalya Turizm Fuarı'nı da ziyaret eden konuk heyetler festival açılış kortejine ve diğer pek çok etkinliğe de katıldı.

Gazimağusa Belediyesi heyeti, festivalin ev sahibi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Gazimağusa Belediyesi'nin kardeş belediye olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne de resmi ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü’ne denk gelen festival coşku dolu başka pek çok başarılı etkinlikle tamamlandı.