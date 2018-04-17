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Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’ndan renkli 23 Nisan kutlaması

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Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği kutlamalarda öğrenciler renkli gösteriler yaptı. 
Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’ndan renkli 23 Nisan kutlaması

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılan gösteriler, kreş korosunun 23 Nisan Şarkısı ve okul marşını seslendirdiği konseriyle başladı. Öğrenciler rengârenk kıyafetleriyle ailelerini gururlandıran bir performans sergilerken, finalde tüm çocuklar sahneye çıkarak büyük bir coşku yaşadı. Kreş öğrencilerinden Sudenaz Milli günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ı çocuklara armağan ettiğini anlattı.

Etkinlikte konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kreşi her ziyaretinde çocukların mutlu olduklarını gördüğünü ifade ederek, bu görevi heyecanla, gönüllü ve severek yapan Okul Müdürü ve eğitmenlere teşekkür etti. Gazimağusa Belediyesi kreşinin yeni binasına geçtiğimiz günlerde taşındığını, 100 olan öğrenci sayısının 150’ye artırılabilecek kapasitede ve kalitede olan  kreşin Kıbrıs şartlarında en iyi kreşlerden biri olduğunu ifade etti ve Gazimağusa’ya yeni kreşin kazandırılması için kararın alınmasında ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Küçük yavruların geleceğin gençleri ve daha sonra yetişkinleri olduğunu, öğrencilerin istediği şeyler bilgi, sevgi ve koruma olduğunu, çocuk istismarlarının da yaşandığı içinde bulunduğumuz günlerde çocuklar için bu 3 konunun çok önemli olduğunu belirten Başkan Arter belli bir yaşa kadar ilgiyi, sevgiyi ve korumayı eksik etmemek gerektiğini belirtti. Kreş görevlilerine ve ailelere bunu söyleme ihtiyacında olduğunu ifade eden başkan Arter “Allah evlatçıklarınızı sizlere bağışlasın, mürüvvetlerini başarılarını görmenizi nasip etsin” diyerek sözlerini bitirdi.

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu Müdürü Havva Onaç, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in çocuklara sevgisi, şefkati, merhameti, onlara verdiği değer ve çocuklar için yaptıklarına minnettar 


olduklarını ifade ederek Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti. Onaç, bu günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini, kendilerinin de bu günün önemini çocuklara anlattığını ve onlara daha iyi bir ülke bırakmak sorumluluğunda olduklarını ifade etti. (MHA)

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