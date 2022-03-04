Gazimağusa Belediyesi Bünyesine Bando Ve Orkestra Kurulması İçin Çalışmalar Başladı

Gazimağusa Belediyesi Bando ve Orkestrası’nın kurulması için Gazimağusa Müzik Gönüllüleri tarafından Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) çatısı altında çalışmalara başlandı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, İsmet Ezel, Kurultay Akbay, Enver Ermetal ve Özger Ersen’den oluşan heyet, konuyla ilgili Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Başkan Arter konuşmasında, Gazimağusa Belediyesi’nin bünyesinde uzun zamandan beridir Gazimağusa Müzik Gönüllüleri’nin Bando ve Orkestrası ile ilgili altyapı çalışmaları yapıldığını, ancak pandeminin bu konuyu ötelenmesine neden olduğunu, normalleşmenin başladığı günlerde Belediyenin MGA bünyesinde Müzik Kulübü altında bando ve orkestran çalışmaları için düğmeye basıldığını ifade etti.

Müzik alanında deneyimli kişilerle istişare yaptıklarını ve ileriye doğru hangi çalışmaların yapılacağını takvimlendirdiklerini, yaz sonu gelmeden etkinliklerin başlamasını beklediğini söyleyen Arter, çalışmaların ilerleyen zamanlarda gençlere devredilmesi ve onlar tarafından sürdürülmesinin hedeflendiğini de belirtti.