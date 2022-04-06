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Gazimağusa Belediyesi Çalışanları Yarın Uyarı Grevi Yapacak

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Gazimağusa Belediyesi Çalışanları Yarın Uyarı Grevi Yapacak
Gazimağusa Belediyesi Çalışanları Yarın Uyarı Grevi Yapacak

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mart maaşlarının ve 13 aylık ek mesailerin ödenmediği, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının düzenli yapılmadığı gerekçesiyle yarın uyarı grevine gidiyor.

Sendika Başkanı Doğan Özüşen yaptığı yazılı açıklamada, Gazimağusa Belediyesi’nde yarın 08.00-15.00 saatleri arasında uyarı grevinde olacaklarını duyurdu.

Özüşen, 13 aydır ek mesailerin ödenmediğini, personelin maaş geriliği olduğunu, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarıyla ilgili borçlar bulunduğu, kadrolu ve geçici personelin mart maaşlarının ödenmediği gerekçeleriyle greve gideceklerini bildirdi.

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