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Gazimağusa Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor

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Gazimağusa Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor
Gazimağusa Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990'da oy birliği ile Dünya Yaşlılar Günü olarak kabul edilen 1 Ekim’de, Gazimağusa’da da insan yaşamının önemli bir bölümünü kapsayan yaş almanın önemine vurgu yapılarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Toplumumuzda önemli bir orana sahip olan 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşamını daha refah, çağdaş ve huzurlu geçirmeleri için birçok çalışma yürüten Gazimağusa Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Birimi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyeleri için etkinlik düzenledi.

Yeni binasına taşınan Sosyal Destek Hizmetleri Birimi, bu önemli günde, üyeleriyle ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlik, yaş almış bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik ederken aynı zamanda sanatsal ve yaratıcı faaliyetlerle zihinlerini aktif tutmayı amaçladı.

Dünya Yaşlılar Günü’ne özel olarak başlatılan etkinlikler, 2 Ekim'de İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerinin katılımıyla düzenlenecek sohbet atölyesiyle devam edecek. Bu etkinlikte, atölye çalışmaları ile katılımcıların anılarını paylaşmaları, yeni dostluklar kurmaları ve sosyal bağlarını güçlendirmeleri hedefleniyor.

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