Gazimağusa Belediyesi göletler ve sazlık alanları ilaçlamaya başladı

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde uygulanan sivrisinekle mücadele kapsamında, göletler ve sazlık alanları çevreyle uyumlu biyolojik larvasit kullanarak ilaçlamaya başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleriyle uzman biyologların birlikte yürüttüğü çalışmalarda, ilaçlama planının belirlenmesi için saha çalışmaları da yapıldı. Atık Su Arıtma Tesisi, Çanakkale Göleti Çevresi ve sazlık alanlarda ilaçlanması gereken noktalara öncelik veriliyor.

Larvasit ilaçlamanın yanında ev içi jel ilaçlaması ve rogar ilaçlamasıyla haşereye karşı genel mücadele de sürdürülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, özellikle göletler ve sazlık alanlarda larva tespiti ve biyolojik dengenin durumuyla ilgili saha çalışması yapılarak, larvalarla mücadelede etkili sonuçlar almayı amaçladıklarını kaydederek, uzman ekiplerin katılımıyla yapılan çalışmalarda ilaçlamaların sadece larvaları hedef aldığını belirtti.

Belediye Başkanı İsmail Arter, sıkıntısız bir yaz geçirmek için çalıştıklarını, doğal yaşam için tehdit oluşturmayan ve çevreyle uyumlu biyolojik ilaçlarla göletlerin her noktasının ilaçlandığını belirterek, bunların yanı sıra özellikle çevrede bulunan büyüklü küçüklü su birikintilerinin sinekle mücadeleyi önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.