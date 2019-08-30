Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Uluslararası Trabzon Horon Festivali'ne katılan ekip; Trabzon dönüşü, Gazimağusa Belediye Başkanı Sn. İsmail Arter'e bilgilendirme ziyareti yaptı.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Sorumlusu Mustafa Tazeoğlu; dolu dolu geçen Uluslararası Trabzon Horon Festivali'nde gerek belediyemizi gerekse ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Kendilerine her türlü desteği veren Gazimağusa Belediye Başkanı Sn. İsmail Arter'e teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Sn. İsmail Arter yaptığı konuşmada; “Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu hem şehrimizin hem belediyemizin gururudur. Halk danslarına ilgi duyan çocuklar ve yetişkinler için çok güzel bir gelişimdir. Belediyemizde böyle bir topluluğun olmasından gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Mustafa Tazeoğlu’na, eğitmenlerimize ve oyuncularımıza bizi hem yurt dışında hem burada bizi temsil ettiklerinden dolayı teşekkür diyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Murat Zorluğu tarafından verilen plaketi, Gazimağusa Belediye Başkanı Sn. İsmail Arter'e taktim etti. (MHA)