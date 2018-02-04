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Gazimağusa Belediyesi, halka ücretsiz olarak çiçek dağıtıyor

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Gazimağusa Belediyesi, halka ücretsiz olarak çiçek dağıtıyor
Gazimağusa Belediyesi, halka ücretsiz olarak çiçek dağıtıyor

Gazimağusa Belediyesi, yarından itibaren(5 Şubat pazartesi) itibaren halka ücretsiz olarak çiçek dağıtmaya başlıyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen çiçek dağıtım etkinliğinde faturalarını ve makbuzlarını ibraz eden Gazimağusalılar evlerini ya da iş yerlerini süsleyecek çiçekleri Gazimağusa Belediye binasından alabilecek.

Gazimağusa Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Birimi’ne ait seralarda yetiştirdiği Şebboy, Hercai, Menekşe, Dildamak, Papatya ve Desen türlerinden oluşan 150 bin çiçek fidesini, daha önce olduğu gibi, belediyeyi ziyaret ederek faturalarını ödeyen abonelere, evlerine ya da bahçelerine ekmeleri için ücretsiz olarak verecek. Gazimağusa Belediyesi’nin çiçek fidesi dağıtımı mesai saatleri içerisinde belediye binasından yapılacak.

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